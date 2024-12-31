通貨 / APM
APM: Aptorum Group Limited - Class A
1.92 USD 0.12 (6.67%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APMの今日の為替レートは、6.67%変化しました。日中、通貨は1あたり1.80の安値と1.92の高値で取引されました。
Aptorum Group Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
APM News
1日のレンジ
1.80 1.92
1年のレンジ
0.46 7.49
- 以前の終値
- 1.80
- 始値
- 1.80
- 買値
- 1.92
- 買値
- 2.22
- 安値
- 1.80
- 高値
- 1.92
- 出来高
- 123
- 1日の変化
- 6.67%
- 1ヶ月の変化
- 1.05%
- 6ヶ月の変化
- 128.57%
- 1年の変化
- 11.63%
