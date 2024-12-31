Devises / APM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
APM: Aptorum Group Limited - Class A
1.78 USD 0.14 (7.29%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de APM a changé de -7.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.75 et à un maximum de 1.94.
Suivez la dynamique Aptorum Group Limited - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APM Nouvelles
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Nano-Cap Aptorum Stock Rallying On Thursday? - Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Range quotidien
1.75 1.94
Range Annuel
0.46 7.49
- Clôture Précédente
- 1.92
- Ouverture
- 1.91
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Plus Bas
- 1.75
- Plus Haut
- 1.94
- Volume
- 279
- Changement quotidien
- -7.29%
- Changement Mensuel
- -6.32%
- Changement à 6 Mois
- 111.90%
- Changement Annuel
- 3.49%
20 septembre, samedi