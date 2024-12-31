Валюты / APM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APM: Aptorum Group Limited - Class A
1.85 USD 0.11 (5.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APM за сегодня изменился на -5.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.79, а максимальная — 1.99.
Следите за динамикой Aptorum Group Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APM
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Nano-Cap Aptorum Stock Rallying On Thursday? - Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Dow Dips Over 100 Points; Cocrystal Pharma Shares Slide - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Crude Oil Rises 1%; Sangamo Therapeutics Shares Plummet - ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
Дневной диапазон
1.79 1.99
Годовой диапазон
0.46 7.49
- Предыдущее закрытие
- 1.96
- Open
- 1.99
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Low
- 1.79
- High
- 1.99
- Объем
- 241
- Дневное изменение
- -5.61%
- Месячное изменение
- -2.63%
- 6-месячное изменение
- 120.24%
- Годовое изменение
- 7.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.