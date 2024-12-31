КотировкиРазделы
APM: Aptorum Group Limited - Class A

1.85 USD 0.11 (5.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APM за сегодня изменился на -5.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.79, а максимальная — 1.99.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
1.79 1.99
Годовой диапазон
0.46 7.49
Предыдущее закрытие
1.96
Open
1.99
Bid
1.85
Ask
2.15
Low
1.79
High
1.99
Объем
241
Дневное изменение
-5.61%
Месячное изменение
-2.63%
6-месячное изменение
120.24%
Годовое изменение
7.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.