APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ
A taxa do APIE para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.37 e o mais alto foi 35.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de APIE hoje?
Hoje Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ (APIE) está avaliado em 35.59. O instrumento é negociado dentro de 0.59%, o fechamento de ontem foi 35.38, e o volume de negociação atingiu 58. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de APIE em tempo real.
As ações de Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ pagam dividendos?
Atualmente Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ está avaliado em 35.59. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.84% e USD. Monitore os movimentos de APIE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de APIE?
Você pode comprar ações de Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ (APIE) pelo preço atual 35.59. Ordens geralmente são executadas perto de 35.59 ou 35.89, enquanto 58 e 0.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de APIE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de APIE?
Investir em Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ envolve considerar a faixa anual 26.28 - 35.82 e o preço atual 35.59. Muitos comparam 5.73% e 18.67% antes de enviar ordens em 35.59 ou 35.89. Estude as mudanças diárias de preço de APIE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ActivePassive International Equity ETF?
O maior preço de ActivePassive International Equity ETF (APIE) no último ano foi 35.82. As ações oscilaram bastante dentro de 26.28 - 35.82, e a comparação com 35.38 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ActivePassive International Equity ETF?
O menor preço de ActivePassive International Equity ETF (APIE) no ano foi 26.28. A comparação com o preço atual 35.59 e 26.28 - 35.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de APIE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de APIE?
No passado Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.38 e 16.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.38
- Open
- 35.40
- Bid
- 35.59
- Ask
- 35.89
- Low
- 35.37
- High
- 35.71
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- 5.73%
- Mudança de 6 meses
- 18.67%
- Mudança anual
- 16.84%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8