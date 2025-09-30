- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ
El tipo de cambio de APIE de hoy ha cambiado un 0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.37, mientras que el máximo ha alcanzado 35.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de APIE hoy?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ (APIE) se evalúa hoy en 35.56. El instrumento se negocia dentro de 0.51%; el cierre de ayer ha sido 35.38 y el volumen comercial ha alcanzado 34. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios APIE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ se evalúa actualmente en 35.56. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.74% y USD. Monitoree los movimientos de APIE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de APIE?
Puede comprar acciones de Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ (APIE) al precio actual de 35.56. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.56 o 35.86, mientras que 34 y 0.42% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de APIE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de APIE?
Invertir en Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ implica tener en cuenta el rango anual 26.28 - 35.82 y el precio actual 35.56. Muchos comparan 5.64% y 18.57% antes de colocar órdenes en 35.56 o 35.86. Estudie los cambios diarios de precios de APIE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ActivePassive International Equity ETF?
El precio más alto de ActivePassive International Equity ETF (APIE) en el último año ha sido 35.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.28 - 35.82, una comparación con 35.38 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ActivePassive International Equity ETF?
El precio más bajo de ActivePassive International Equity ETF (APIE) para el año ha sido 26.28. La comparación con los actuales 35.56 y 26.28 - 35.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de APIE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de APIE?
En el pasado, Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.38 y 16.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.38
- Open
- 35.41
- Bid
- 35.56
- Ask
- 35.86
- Low
- 35.37
- High
- 35.71
- Volumen
- 34
- Cambio diario
- 0.51%
- Cambio mensual
- 5.64%
- Cambio a 6 meses
- 18.57%
- Cambio anual
- 16.74%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8