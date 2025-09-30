APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ
今日APIE汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点35.36和高点35.59进行交易。
关注Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
APIE股票今天的价格是多少？
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ股票今天的定价为35.38。它在0.48%范围内交易，昨天的收盘价为35.21，交易量达到80。APIE的实时价格图表显示了这些更新。
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ股票是否支付股息？
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ目前的价值为35.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.15%和USD。实时查看图表以跟踪APIE走势。
如何购买APIE股票？
您可以以35.38的当前价格购买Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ股票。订单通常设置在35.38或35.68附近，而80和-0.23%显示市场活动。立即关注APIE的实时图表更新。
如何投资APIE股票？
投资Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ需要考虑年度范围26.28 - 35.82和当前价格35.38。许多人在以35.38或35.68下订单之前，会比较5.11%和。实时查看APIE价格图表，了解每日变化。
ActivePassive International Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ActivePassive International Equity ETF的最高价格是35.82。在26.28 - 35.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ的绩效。
ActivePassive International Equity ETF股票的最低价格是多少？
ActivePassive International Equity ETF（APIE）的最低价格为26.28。将其与当前的35.38和26.28 - 35.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
APIE股票是什么时候拆分的？
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.21和16.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.21
- 开盘价
- 35.46
- 卖价
- 35.38
- 买价
- 35.68
- 最低价
- 35.36
- 最高价
- 35.59
- 交易量
- 80
- 日变化
- 0.48%
- 月变化
- 5.11%
- 6个月变化
- 17.97%
- 年变化
- 16.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8