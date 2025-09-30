报价部分
货币 / APIE
APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ

35.38 USD 0.17 (0.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日APIE汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点35.36和高点35.59进行交易。

关注Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

APIE股票今天的价格是多少？

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ股票今天的定价为35.38。它在0.48%范围内交易，昨天的收盘价为35.21，交易量达到80。APIE的实时价格图表显示了这些更新。

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ股票是否支付股息？

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ目前的价值为35.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.15%和USD。实时查看图表以跟踪APIE走势。

如何购买APIE股票？

您可以以35.38的当前价格购买Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ股票。订单通常设置在35.38或35.68附近，而80和-0.23%显示市场活动。立即关注APIE的实时图表更新。

如何投资APIE股票？

投资Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ需要考虑年度范围26.28 - 35.82和当前价格35.38。许多人在以35.38或35.68下订单之前，会比较5.11%和。实时查看APIE价格图表，了解每日变化。

ActivePassive International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ActivePassive International Equity ETF的最高价格是35.82。在26.28 - 35.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ的绩效。

ActivePassive International Equity ETF股票的最低价格是多少？

ActivePassive International Equity ETF（APIE）的最低价格为26.28。将其与当前的35.38和26.28 - 35.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APIE股票是什么时候拆分的？

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.21和16.15%中可见。

日范围
35.36 35.59
年范围
26.28 35.82
前一天收盘价
35.21
开盘价
35.46
卖价
35.38
买价
35.68
最低价
35.36
最高价
35.59
交易量
80
日变化
0.48%
月变化
5.11%
6个月变化
17.97%
年变化
16.15%
