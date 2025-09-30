- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ
Le taux de change de APIE a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.36 et à un maximum de 35.59.
Suivez la dynamique Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action APIE aujourd'hui ?
L'action Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ est cotée à 35.38 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.48%, a clôturé hier à 35.21 et son volume d'échange a atteint 80. Le graphique en temps réel du cours de APIE présente ces mises à jour.
L'action Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ verse-t-elle des dividendes ?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ est actuellement valorisé à 35.38. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de APIE.
Comment acheter des actions APIE ?
Vous pouvez acheter des actions Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ au cours actuel de 35.38. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.38 ou de 35.68, le 80 et le -0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de APIE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action APIE ?
Investir dans Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.28 - 35.82 et le prix actuel 35.38. Beaucoup comparent 5.11% et 17.97% avant de passer des ordres à 35.38 ou 35.68. Consultez le graphique du cours de APIE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ActivePassive International Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de ActivePassive International Equity ETF l'année dernière était 35.82. Au cours de 26.28 - 35.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ActivePassive International Equity ETF ?
Le cours le plus bas de ActivePassive International Equity ETF (APIE) sur l'année a été 26.28. Sa comparaison avec 35.38 et 26.28 - 35.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de APIE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action APIE a-t-elle été divisée ?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.21 et 16.15% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.21
- Ouverture
- 35.46
- Bid
- 35.38
- Ask
- 35.68
- Plus Bas
- 35.36
- Plus Haut
- 35.59
- Volume
- 80
- Changement quotidien
- 0.48%
- Changement Mensuel
- 5.11%
- Changement à 6 Mois
- 17.97%
- Changement Annuel
- 16.15%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8