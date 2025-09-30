CotationsSections
Devises / APIE
Retour à Actions

APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ

35.38 USD 0.17 (0.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APIE a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.36 et à un maximum de 35.59.

Suivez la dynamique Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action APIE aujourd'hui ?

L'action Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ est cotée à 35.38 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.48%, a clôturé hier à 35.21 et son volume d'échange a atteint 80. Le graphique en temps réel du cours de APIE présente ces mises à jour.

L'action Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ verse-t-elle des dividendes ?

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ est actuellement valorisé à 35.38. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de APIE.

Comment acheter des actions APIE ?

Vous pouvez acheter des actions Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ au cours actuel de 35.38. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.38 ou de 35.68, le 80 et le -0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de APIE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action APIE ?

Investir dans Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.28 - 35.82 et le prix actuel 35.38. Beaucoup comparent 5.11% et 17.97% avant de passer des ordres à 35.38 ou 35.68. Consultez le graphique du cours de APIE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ActivePassive International Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de ActivePassive International Equity ETF l'année dernière était 35.82. Au cours de 26.28 - 35.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ActivePassive International Equity ETF ?

Le cours le plus bas de ActivePassive International Equity ETF (APIE) sur l'année a été 26.28. Sa comparaison avec 35.38 et 26.28 - 35.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de APIE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action APIE a-t-elle été divisée ?

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.21 et 16.15% après les opérations sur titres.

Range quotidien
35.36 35.59
Range Annuel
26.28 35.82
Clôture Précédente
35.21
Ouverture
35.46
Bid
35.38
Ask
35.68
Plus Bas
35.36
Plus Haut
35.59
Volume
80
Changement quotidien
0.48%
Changement Mensuel
5.11%
Changement à 6 Mois
17.97%
Changement Annuel
16.15%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8