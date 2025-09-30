- Übersicht
APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ
Der Wechselkurs von APIE hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.37 bis zu einem Hoch von 35.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von APIE heute?
Die Aktie von Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ (APIE) notiert heute bei 35.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.38 und das Handelsvolumen erreichte 58. Das Live-Chart von APIE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie APIE Dividenden?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ wird derzeit mit 35.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von APIE zu verfolgen.
Wie kaufe ich APIE-Aktien?
Sie können Aktien von Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ (APIE) zum aktuellen Kurs von 35.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.59 oder 35.89 platziert, während 58 und 0.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von APIE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in APIE-Aktien?
Bei einer Investition in Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ müssen die jährliche Spanne 26.28 - 35.82 und der aktuelle Kurs 35.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.73% und 18.67%, bevor sie Orders zu 35.59 oder 35.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von APIE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ActivePassive International Equity ETF?
Der höchste Kurs von ActivePassive International Equity ETF (APIE) im vergangenen Jahr lag bei 35.82. Innerhalb von 26.28 - 35.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.38 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ActivePassive International Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von ActivePassive International Equity ETF (APIE) im Laufe des Jahres betrug 26.28. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.59 und der Spanne 26.28 - 35.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von APIE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von APIE statt?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.38 und 16.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.38
- Eröffnung
- 35.40
- Bid
- 35.59
- Ask
- 35.89
- Tief
- 35.37
- Hoch
- 35.71
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- 0.59%
- Monatsänderung
- 5.73%
- 6-Monatsänderung
- 18.67%
- Jahresänderung
- 16.84%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8