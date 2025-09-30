- Обзор рынка
APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ
Курс APIE за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.36, а максимальная — 35.59.
Следите за динамикой Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APIE сегодня?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ (APIE) сегодня оценивается на уровне 35.38. Инструмент торгуется в пределах 0.48%, вчерашнее закрытие составило 35.21, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APIE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ в настоящее время оценивается в 35.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.15% и USD. Отслеживайте движения APIE на графике в реальном времени.
Как купить акции APIE?
Вы можете купить акции Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ (APIE) по текущей цене 35.38. Ордера обычно размещаются около 35.38 или 35.68, тогда как 80 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APIE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APIE?
Инвестирование в Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ предполагает учет годового диапазона 26.28 - 35.82 и текущей цены 35.38. Многие сравнивают 5.11% и 17.97% перед размещением ордеров на 35.38 или 35.68. Изучайте ежедневные изменения цены APIE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ActivePassive International Equity ETF?
Самая высокая цена ActivePassive International Equity ETF (APIE) за последний год составила 35.82. Акции заметно колебались в пределах 26.28 - 35.82, сравнение с 35.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ActivePassive International Equity ETF?
Самая низкая цена ActivePassive International Equity ETF (APIE) за год составила 26.28. Сравнение с текущими 35.38 и 26.28 - 35.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APIE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APIE?
В прошлом Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.21 и 16.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.21
- Open
- 35.46
- Bid
- 35.38
- Ask
- 35.68
- Low
- 35.36
- High
- 35.59
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 5.11%
- 6-месячное изменение
- 17.97%
- Годовое изменение
- 16.15%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8