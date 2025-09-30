- 概要
APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ
APIEの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり35.37の安値と35.71の高値で取引されました。
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
APIE株の現在の価格は？
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equの株価は本日35.56です。0.51%内で取引され、前日の終値は35.38、取引量は34に達しました。APIEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equの株は配当を出しますか？
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equの現在の価格は35.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.74%やUSDにも注目します。APIEの動きはライブチャートで確認できます。
APIE株を買う方法は？
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equの株は現在35.56で購入可能です。注文は通常35.56または35.86付近で行われ、34や0.42%が市場の動きを示します。APIEの最新情報はライブチャートで確認できます。
APIE株に投資する方法は？
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equへの投資では、年間の値幅26.28 - 35.82と現在の35.56を考慮します。注文は多くの場合35.56や35.86で行われる前に、5.64%や18.57%と比較されます。APIEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ActivePassive International Equity ETFの株の最高値は？
ActivePassive International Equity ETFの過去1年の最高値は35.82でした。26.28 - 35.82内で株価は大きく変動し、35.38と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Trust for Professional Managers ActivePassive International Equのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ActivePassive International Equity ETFの株の最低値は？
ActivePassive International Equity ETF(APIE)の年間最安値は26.28でした。現在の35.56や26.28 - 35.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。APIEの動きはライブチャートで確認できます。
APIEの株式分割はいつ行われましたか？
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.38、16.74%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.38
- 始値
- 35.41
- 買値
- 35.56
- 買値
- 35.86
- 安値
- 35.37
- 高値
- 35.71
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- 0.51%
- 1ヶ月の変化
- 5.64%
- 6ヶ月の変化
- 18.57%
- 1年の変化
- 16.74%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8