APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ

35.56 USD 0.18 (0.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

APIEの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり35.37の安値と35.71の高値で取引されました。

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

APIE株の現在の価格は？

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equの株価は本日35.56です。0.51%内で取引され、前日の終値は35.38、取引量は34に達しました。APIEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equの株は配当を出しますか？

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equの現在の価格は35.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.74%やUSDにも注目します。APIEの動きはライブチャートで確認できます。

APIE株を買う方法は？

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equの株は現在35.56で購入可能です。注文は通常35.56または35.86付近で行われ、34や0.42%が市場の動きを示します。APIEの最新情報はライブチャートで確認できます。

APIE株に投資する方法は？

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equへの投資では、年間の値幅26.28 - 35.82と現在の35.56を考慮します。注文は多くの場合35.56や35.86で行われる前に、5.64%や18.57%と比較されます。APIEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ActivePassive International Equity ETFの株の最高値は？

ActivePassive International Equity ETFの過去1年の最高値は35.82でした。26.28 - 35.82内で株価は大きく変動し、35.38と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Trust for Professional Managers ActivePassive International Equのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ActivePassive International Equity ETFの株の最低値は？

ActivePassive International Equity ETF(APIE)の年間最安値は26.28でした。現在の35.56や26.28 - 35.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。APIEの動きはライブチャートで確認できます。

APIEの株式分割はいつ行われましたか？

Trust for Professional Managers ActivePassive International Equは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.38、16.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.37 35.71
1年のレンジ
26.28 35.82
以前の終値
35.38
始値
35.41
買値
35.56
買値
35.86
安値
35.37
高値
35.71
出来高
34
1日の変化
0.51%
1ヶ月の変化
5.64%
6ヶ月の変化
18.57%
1年の変化
16.74%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8