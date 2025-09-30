- Panoramica
APIE: Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ
Il tasso di cambio APIE ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.36 e ad un massimo di 35.59.
Segui le dinamiche di Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni APIE oggi?
Oggi le azioni Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ sono prezzate a 35.38. Viene scambiato all'interno di 0.48%, la chiusura di ieri è stata 35.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 80. Il grafico dei prezzi in tempo reale di APIE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ pagano dividendi?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ è attualmente valutato a 35.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di APIE.
Come acquistare azioni APIE?
Puoi acquistare azioni Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ al prezzo attuale di 35.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.38 o 35.68, mentre 80 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di APIE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni APIE?
Investire in Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ implica considerare l'intervallo annuale 26.28 - 35.82 e il prezzo attuale 35.38. Molti confrontano 5.11% e 17.97% prima di effettuare ordini su 35.38 o 35.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di APIE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ActivePassive International Equity ETF?
Il prezzo massimo di ActivePassive International Equity ETF nell'ultimo anno è stato 35.82. All'interno di 26.28 - 35.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ActivePassive International Equity ETF?
Il prezzo più basso di ActivePassive International Equity ETF (APIE) nel corso dell'anno è stato 26.28. Confrontandolo con gli attuali 35.38 e 26.28 - 35.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda APIE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di APIE?
Trust for Professional Managers ActivePassive International Equ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.21 e 16.15%.
- Chiusura Precedente
- 35.21
- Apertura
- 35.46
- Bid
- 35.38
- Ask
- 35.68
- Minimo
- 35.36
- Massimo
- 35.59
- Volume
- 80
- Variazione giornaliera
- 0.48%
- Variazione Mensile
- 5.11%
- Variazione Semestrale
- 17.97%
- Variazione Annuale
- 16.15%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8