AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited
29.15 USD 1.05 (3.74%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AOSL para hoje mudou para 3.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.79 e o mais alto foi 29.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Alpha and Omega Semiconductor Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
28.79 29.60
Faixa anual
15.90 53.29
- Fechamento anterior
- 28.10
- Open
- 29.54
- Bid
- 29.15
- Ask
- 29.45
- Low
- 28.79
- High
- 29.60
- Volume
- 182
- Mudança diária
- 3.74%
- Mudança mensal
- 4.82%
- Mudança de 6 meses
- 18.74%
- Mudança anual
- -20.94%
