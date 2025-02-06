Valute / AOSL
AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited
28.62 USD 0.85 (2.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AOSL ha avuto una variazione del -2.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.34 e ad un massimo di 29.55.
Segui le dinamiche di Alpha and Omega Semiconductor Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.34 29.55
Intervallo Annuale
15.90 53.29
- Chiusura Precedente
- 29.47
- Apertura
- 29.55
- Bid
- 28.62
- Ask
- 28.92
- Minimo
- 28.34
- Massimo
- 29.55
- Volume
- 592
- Variazione giornaliera
- -2.88%
- Variazione Mensile
- 2.91%
- Variazione Semestrale
- 16.58%
- Variazione Annuale
- -22.38%
20 settembre, sabato