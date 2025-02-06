通貨 / AOSL
AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited
29.47 USD 1.37 (4.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AOSLの今日の為替レートは、4.88%変化しました。日中、通貨は1あたり28.79の安値と29.60の高値で取引されました。
Alpha and Omega Semiconductor Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AOSL News
- AOS launches 60A eFuse for data center power protection
- Alpha And Omega (AOSL) Q4 Sales Rise 9%
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Magnachip Semiconductor: Cheap Valuations, But Headwinds Outweigh The Tailwinds (NYSE:MX)
- FormFactor (FORM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor stock rating upgraded by Stifel on China JV sale
- Alpha and Omega Semiconductor to sell 20.3% stake in China joint venture
- AOS settles with U.S. commerce department for $4.25 million
- Alpha and Omega Semiconductor to pay $4.25 million to settle Huawei export case
- AOS unveils 25V MOSFET with advanced packaging for data centers
- Alpha And Omega Semiconductor: Worth A Shot At These Levels (NASDAQ:AOSL)
- Alpha And Omega Semiconductor: Catalysts, But It's Still Too Expensive
- Northland Securities Warns of Potential NVIDIA Selloff Amid Capacity Constraints and Market Shifts
- Alpha and Omega Swings Lower Despite Nvidia Partnership, Analysts Still Bullish
- Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
28.79 29.60
1年のレンジ
15.90 53.29
- 以前の終値
- 28.10
- 始値
- 29.54
- 買値
- 29.47
- 買値
- 29.77
- 安値
- 28.79
- 高値
- 29.60
- 出来高
- 683
- 1日の変化
- 4.88%
- 1ヶ月の変化
- 5.97%
- 6ヶ月の変化
- 20.04%
- 1年の変化
- -20.07%
