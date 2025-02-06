クォートセクション
通貨 / AOSL
AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited

29.47 USD 1.37 (4.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AOSLの今日の為替レートは、4.88%変化しました。日中、通貨は1あたり28.79の安値と29.60の高値で取引されました。

Alpha and Omega Semiconductor Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.79 29.60
1年のレンジ
15.90 53.29
以前の終値
28.10
始値
29.54
買値
29.47
買値
29.77
安値
28.79
高値
29.60
出来高
683
1日の変化
4.88%
1ヶ月の変化
5.97%
6ヶ月の変化
20.04%
1年の変化
-20.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K