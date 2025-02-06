Валюты / AOSL
AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited
28.49 USD 0.90 (3.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AOSL за сегодня изменился на -3.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.16, а максимальная — 29.63.
Следите за динамикой Alpha and Omega Semiconductor Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AOSL
- AOS launches 60A eFuse for data center power protection
- Alpha And Omega (AOSL) Q4 Sales Rise 9%
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Magnachip Semiconductor: Cheap Valuations, But Headwinds Outweigh The Tailwinds (NYSE:MX)
- FormFactor (FORM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor stock rating upgraded by Stifel on China JV sale
- Alpha and Omega Semiconductor to sell 20.3% stake in China joint venture
- AOS settles with U.S. commerce department for $4.25 million
- Alpha and Omega Semiconductor to pay $4.25 million to settle Huawei export case
- AOS unveils 25V MOSFET with advanced packaging for data centers
- Alpha And Omega Semiconductor: Worth A Shot At These Levels (NASDAQ:AOSL)
- Alpha And Omega Semiconductor: Catalysts, But It's Still Too Expensive
- Northland Securities Warns of Potential NVIDIA Selloff Amid Capacity Constraints and Market Shifts
- Alpha and Omega Swings Lower Despite Nvidia Partnership, Analysts Still Bullish
- Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
28.16 29.63
Годовой диапазон
15.90 53.29
- Предыдущее закрытие
- 29.39
- Open
- 29.41
- Bid
- 28.49
- Ask
- 28.79
- Low
- 28.16
- High
- 29.63
- Объем
- 799
- Дневное изменение
- -3.06%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- 16.05%
- Годовое изменение
- -22.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.