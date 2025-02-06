Divisas / AOSL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited
28.10 USD 0.39 (1.37%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AOSL de hoy ha cambiado un -1.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.66, mientras que el máximo ha alcanzado 29.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alpha and Omega Semiconductor Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AOSL News
- AOS launches 60A eFuse for data center power protection
- Alpha And Omega (AOSL) Q4 Sales Rise 9%
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Magnachip Semiconductor: Cheap Valuations, But Headwinds Outweigh The Tailwinds (NYSE:MX)
- FormFactor (FORM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor stock rating upgraded by Stifel on China JV sale
- Alpha and Omega Semiconductor to sell 20.3% stake in China joint venture
- AOS settles with U.S. commerce department for $4.25 million
- Alpha and Omega Semiconductor to pay $4.25 million to settle Huawei export case
- AOS unveils 25V MOSFET with advanced packaging for data centers
- Alpha And Omega Semiconductor: Worth A Shot At These Levels (NASDAQ:AOSL)
- Alpha And Omega Semiconductor: Catalysts, But It's Still Too Expensive
- Northland Securities Warns of Potential NVIDIA Selloff Amid Capacity Constraints and Market Shifts
- Alpha and Omega Swings Lower Despite Nvidia Partnership, Analysts Still Bullish
- Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
27.66 29.26
Rango anual
15.90 53.29
- Cierres anteriores
- 28.49
- Open
- 28.32
- Bid
- 28.10
- Ask
- 28.40
- Low
- 27.66
- High
- 29.26
- Volumen
- 740
- Cambio diario
- -1.37%
- Cambio mensual
- 1.04%
- Cambio a 6 meses
- 14.46%
- Cambio anual
- -23.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B