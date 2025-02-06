货币 / AOSL
AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited
28.40 USD 0.09 (0.32%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AOSL汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点27.94和高点28.56进行交易。
关注Alpha and Omega Semiconductor Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AOSL新闻
- AOS launches 60A eFuse for data center power protection
- Alpha And Omega (AOSL) Q4 Sales Rise 9%
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Magnachip Semiconductor: Cheap Valuations, But Headwinds Outweigh The Tailwinds (NYSE:MX)
- FormFactor (FORM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor stock rating upgraded by Stifel on China JV sale
- Alpha and Omega Semiconductor to sell 20.3% stake in China joint venture
- AOS settles with U.S. commerce department for $4.25 million
- Alpha and Omega Semiconductor to pay $4.25 million to settle Huawei export case
- AOS unveils 25V MOSFET with advanced packaging for data centers
- Alpha And Omega Semiconductor: Worth A Shot At These Levels (NASDAQ:AOSL)
- Alpha And Omega Semiconductor: Catalysts, But It's Still Too Expensive
- Northland Securities Warns of Potential NVIDIA Selloff Amid Capacity Constraints and Market Shifts
- Alpha and Omega Swings Lower Despite Nvidia Partnership, Analysts Still Bullish
- Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
27.94 28.56
年范围
15.90 53.29
- 前一天收盘价
- 28.49
- 开盘价
- 28.32
- 卖价
- 28.40
- 买价
- 28.70
- 最低价
- 27.94
- 最高价
- 28.56
- 交易量
- 217
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 2.12%
- 6个月变化
- 15.68%
- 年变化
- -22.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值