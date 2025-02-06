Devises / AOSL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited
28.62 USD 0.85 (2.88%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AOSL a changé de -2.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.34 et à un maximum de 29.55.
Suivez la dynamique Alpha and Omega Semiconductor Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AOSL Nouvelles
- AOS launches 60A eFuse for data center power protection
- Alpha And Omega (AOSL) Q4 Sales Rise 9%
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Magnachip Semiconductor: Cheap Valuations, But Headwinds Outweigh The Tailwinds (NYSE:MX)
- FormFactor (FORM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Alpha & Omega Semiconductor stock rating upgraded by Stifel on China JV sale
- Alpha and Omega Semiconductor to sell 20.3% stake in China joint venture
- AOS settles with U.S. commerce department for $4.25 million
- Alpha and Omega Semiconductor to pay $4.25 million to settle Huawei export case
- AOS unveils 25V MOSFET with advanced packaging for data centers
- Alpha And Omega Semiconductor: Worth A Shot At These Levels (NASDAQ:AOSL)
- Alpha And Omega Semiconductor: Catalysts, But It's Still Too Expensive
- Northland Securities Warns of Potential NVIDIA Selloff Amid Capacity Constraints and Market Shifts
- Alpha and Omega Swings Lower Despite Nvidia Partnership, Analysts Still Bullish
- Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
28.34 29.55
Range Annuel
15.90 53.29
- Clôture Précédente
- 29.47
- Ouverture
- 29.55
- Bid
- 28.62
- Ask
- 28.92
- Plus Bas
- 28.34
- Plus Haut
- 29.55
- Volume
- 592
- Changement quotidien
- -2.88%
- Changement Mensuel
- 2.91%
- Changement à 6 Mois
- 16.58%
- Changement Annuel
- -22.38%
20 septembre, samedi