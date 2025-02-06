KurseKategorien
AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited

29.47 USD 1.37 (4.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AOSL hat sich für heute um 4.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.79 bis zu einem Hoch von 29.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alpha and Omega Semiconductor Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.79 29.60
Jahresspanne
15.90 53.29
Vorheriger Schlusskurs
28.10
Eröffnung
29.54
Bid
29.47
Ask
29.77
Tief
28.79
Hoch
29.60
Volumen
683
Tagesänderung
4.88%
Monatsänderung
5.97%
6-Monatsänderung
20.04%
Jahresänderung
-20.07%
