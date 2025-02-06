Währungen / AOSL
AOSL: Alpha and Omega Semiconductor Limited
29.47 USD 1.37 (4.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AOSL hat sich für heute um 4.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.79 bis zu einem Hoch von 29.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alpha and Omega Semiconductor Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
28.79 29.60
Jahresspanne
15.90 53.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.10
- Eröffnung
- 29.54
- Bid
- 29.47
- Ask
- 29.77
- Tief
- 28.79
- Hoch
- 29.60
- Volumen
- 683
- Tagesänderung
- 4.88%
- Monatsänderung
- 5.97%
- 6-Monatsänderung
- 20.04%
- Jahresänderung
- -20.07%
