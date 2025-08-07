Moedas / AMKR
AMKR: Amkor Technology Inc
27.76 USD 1.14 (4.28%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMKR para hoje mudou para 4.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.55 e o mais alto foi 27.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Amkor Technology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
27.55 27.89
Faixa anual
14.03 31.72
- Fechamento anterior
- 26.62
- Open
- 27.88
- Bid
- 27.76
- Ask
- 28.06
- Low
- 27.55
- High
- 27.89
- Volume
- 306
- Mudança diária
- 4.28%
- Mudança mensal
- 18.43%
- Mudança de 6 meses
- 54.31%
- Mudança anual
- -8.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh