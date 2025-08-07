КотировкиРазделы
AMKR: Amkor Technology Inc

27.04 USD 1.36 (5.30%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMKR за сегодня изменился на 5.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.48, а максимальная — 28.21.

Следите за динамикой Amkor Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.48 28.21
Годовой диапазон
14.03 31.72
Предыдущее закрытие
25.68
Open
27.85
Bid
27.04
Ask
27.34
Low
26.48
High
28.21
Объем
7.493 K
Дневное изменение
5.30%
Месячное изменение
15.36%
6-месячное изменение
50.31%
Годовое изменение
-11.20%
