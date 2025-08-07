Валюты / AMKR
AMKR: Amkor Technology Inc
27.04 USD 1.36 (5.30%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMKR за сегодня изменился на 5.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.48, а максимальная — 28.21.
Следите за динамикой Amkor Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
26.48 28.21
Годовой диапазон
14.03 31.72
- Предыдущее закрытие
- 25.68
- Open
- 27.85
- Bid
- 27.04
- Ask
- 27.34
- Low
- 26.48
- High
- 28.21
- Объем
- 7.493 K
- Дневное изменение
- 5.30%
- Месячное изменение
- 15.36%
- 6-месячное изменение
- 50.31%
- Годовое изменение
- -11.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.