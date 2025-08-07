货币 / AMKR
AMKR: Amkor Technology Inc
26.56 USD 0.48 (1.78%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMKR汇率已更改-1.78%。当日，交易品种以低点26.55和高点27.10进行交易。
关注Amkor Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AMKR新闻
日范围
26.55 27.10
年范围
14.03 31.72
- 前一天收盘价
- 27.04
- 开盘价
- 26.85
- 卖价
- 26.56
- 买价
- 26.86
- 最低价
- 26.55
- 最高价
- 27.10
- 交易量
- 1.281 K
- 日变化
- -1.78%
- 月变化
- 13.31%
- 6个月变化
- 47.64%
- 年变化
- -12.78%
