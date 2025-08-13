통화 / AMKR
AMKR: Amkor Technology Inc
28.31 USD 0.85 (2.91%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AMKR 환율이 오늘 -2.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.24이고 고가는 29.39이었습니다.
Amkor Technology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AMKR News
- Amkor Technology (AMKR) Moves 9.5% Higher: Will This Strength Last?
- Amkor Technology (AMKR) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- AI Is the New Oil – and America Is Laying the Pipeline
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Why Amkor Technology (AMKR) Outpaced the Stock Market Today
- Amkor Technology plans $400 million senior notes offering
- Amkor Technology (AMKR) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Qualcomm (QCOM) Up 9.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- The New Industrial Policy Playbook: Intel First, Who’s Next?
- Nvidia Halts China H20 Chip As Pressure Mounts
- Nvidia Just Pulled the Plug on Its China AI Chip--Here's What Spooked Them
- What Is Going On With Nvidia Stock Friday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Why Are Chinese Tech And EV Stocks Soaring Friday? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Nvidia (NVDA) Asks Suppliers to Halt H20 AI Chip Production Amid China’s Crackdown - TipRanks.com
- Nvidia faces new report on China-geared H20 chip. What Jensen Huang is saying.
- Powell’s speech, Nvidia’s chips, Meta deal - what’s moving markets
- Nvidia Suspends China-Focused H20 Chip As Beijing Pushes For Domestic Alternatives, Analysts Warn Of Weaker Q3 Outlook: Report - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Nvidia CEO in Taipei to visit TSMC, says in talks with US over new China chip
- Investors Heavily Search Amkor Technology, Inc. (AMKR): Here is What You Need to Know
- Amkor Technology announces quarterly cash dividend of $0.08269
일일 변동 비율
28.24 29.39
년간 변동
14.03 31.72
- 이전 종가
- 29.16
- 시가
- 29.31
- Bid
- 28.31
- Ask
- 28.61
- 저가
- 28.24
- 고가
- 29.39
- 볼륨
- 6.595 K
- 일일 변동
- -2.91%
- 월 변동
- 20.78%
- 6개월 변동
- 57.37%
- 년간 변동율
- -7.03%
