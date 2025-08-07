クォートセクション
通貨 / AMKR
AMKR: Amkor Technology Inc

29.16 USD 2.54 (9.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMKRの今日の為替レートは、9.54%変化しました。日中、通貨は1あたり27.55の安値と29.19の高値で取引されました。

Amkor Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.55 29.19
1年のレンジ
14.03 31.72
以前の終値
26.62
始値
27.88
買値
29.16
買値
29.46
安値
27.55
高値
29.19
出来高
8.035 K
1日の変化
9.54%
1ヶ月の変化
24.40%
6ヶ月の変化
62.09%
1年の変化
-4.24%
