通貨 / AMKR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AMKR: Amkor Technology Inc
29.16 USD 2.54 (9.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMKRの今日の為替レートは、9.54%変化しました。日中、通貨は1あたり27.55の安値と29.19の高値で取引されました。
Amkor Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMKR News
- Amkor Technology (AMKR) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- AI Is the New Oil – and America Is Laying the Pipeline
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Why Amkor Technology (AMKR) Outpaced the Stock Market Today
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Amkor Technology plans $400 million senior notes offering
- Amkor Technology (AMKR) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Qualcomm (QCOM) Up 9.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- The New Industrial Policy Playbook: Intel First, Who’s Next?
- Nvidia Halts China H20 Chip As Pressure Mounts
- Nvidia Just Pulled the Plug on Its China AI Chip--Here's What Spooked Them
- What Is Going On With Nvidia Stock Friday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Why Are Chinese Tech And EV Stocks Soaring Friday? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Nvidia (NVDA) Asks Suppliers to Halt H20 AI Chip Production Amid China’s Crackdown - TipRanks.com
- Nvidia faces new report on China-geared H20 chip. What Jensen Huang is saying.
- Powell’s speech, Nvidia’s chips, Meta deal - what’s moving markets
- Nvidia Suspends China-Focused H20 Chip As Beijing Pushes For Domestic Alternatives, Analysts Warn Of Weaker Q3 Outlook: Report - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Nvidia CEO in Taipei to visit TSMC, says in talks with US over new China chip
- Investors Heavily Search Amkor Technology, Inc. (AMKR): Here is What You Need to Know
- Amkor Technology announces quarterly cash dividend of $0.08269
- President Trump Rocks Chip Stocks With Tariff Talk, Intel Comments
1日のレンジ
27.55 29.19
1年のレンジ
14.03 31.72
- 以前の終値
- 26.62
- 始値
- 27.88
- 買値
- 29.16
- 買値
- 29.46
- 安値
- 27.55
- 高値
- 29.19
- 出来高
- 8.035 K
- 1日の変化
- 9.54%
- 1ヶ月の変化
- 24.40%
- 6ヶ月の変化
- 62.09%
- 1年の変化
- -4.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K