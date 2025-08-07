Währungen / AMKR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMKR: Amkor Technology Inc
29.16 USD 2.54 (9.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMKR hat sich für heute um 9.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.55 bis zu einem Hoch von 29.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amkor Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMKR News
- Amkor Technology (AMKR) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- AI Is the New Oil – and America Is Laying the Pipeline
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Why Amkor Technology (AMKR) Outpaced the Stock Market Today
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Amkor Technology plans $400 million senior notes offering
- Amkor Technology (AMKR) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Qualcomm (QCOM) Up 9.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- The New Industrial Policy Playbook: Intel First, Who’s Next?
- Nvidia Halts China H20 Chip As Pressure Mounts
- Nvidia Just Pulled the Plug on Its China AI Chip--Here's What Spooked Them
- What Is Going On With Nvidia Stock Friday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Why Are Chinese Tech And EV Stocks Soaring Friday? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Nvidia (NVDA) Asks Suppliers to Halt H20 AI Chip Production Amid China’s Crackdown - TipRanks.com
- Nvidia faces new report on China-geared H20 chip. What Jensen Huang is saying.
- Powell’s speech, Nvidia’s chips, Meta deal - what’s moving markets
- Nvidia Suspends China-Focused H20 Chip As Beijing Pushes For Domestic Alternatives, Analysts Warn Of Weaker Q3 Outlook: Report - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Nvidia CEO in Taipei to visit TSMC, says in talks with US over new China chip
- Investors Heavily Search Amkor Technology, Inc. (AMKR): Here is What You Need to Know
- Amkor Technology announces quarterly cash dividend of $0.08269
- President Trump Rocks Chip Stocks With Tariff Talk, Intel Comments
Tagesspanne
27.55 29.19
Jahresspanne
14.03 31.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.62
- Eröffnung
- 27.88
- Bid
- 29.16
- Ask
- 29.46
- Tief
- 27.55
- Hoch
- 29.19
- Volumen
- 8.035 K
- Tagesänderung
- 9.54%
- Monatsänderung
- 24.40%
- 6-Monatsänderung
- 62.09%
- Jahresänderung
- -4.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K