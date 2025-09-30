- Visão do mercado
AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one
A taxa do AMBP-WT para hoje mudou para -21.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0123 e o mais alto foi 0.0175.
Veja a dinâmica do par de moedas Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AMBP-WT hoje?
Hoje Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) está avaliado em 0.0154. O instrumento é negociado dentro de -21.83%, o fechamento de ontem foi 0.0197, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMBP-WT em tempo real.
As ações de Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one pagam dividendos?
Atualmente Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one está avaliado em 0.0154. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -48.67% e USD. Monitore os movimentos de AMBP-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AMBP-WT?
Você pode comprar ações de Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) pelo preço atual 0.0154. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0154 ou 0.0184, enquanto 4 e 24.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMBP-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AMBP-WT?
Investir em Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one envolve considerar a faixa anual 0.0101 - 0.1175 e o preço atual 0.0154. Muitos comparam -18.95% e -21.03% antes de enviar ordens em 0.0154 ou 0.0184. Estude as mudanças diárias de preço de AMBP-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ardagh Metal Packaging S.A.?
O maior preço de Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) no último ano foi 0.1175. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0101 - 0.1175, e a comparação com 0.0197 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ardagh Metal Packaging S.A.?
O menor preço de Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) no ano foi 0.0101. A comparação com o preço atual 0.0154 e 0.0101 - 0.1175 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMBP-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMBP-WT?
No passado Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0197 e -48.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0197
- Open
- 0.0124
- Bid
- 0.0154
- Ask
- 0.0184
- Low
- 0.0123
- High
- 0.0175
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -21.83%
- Mudança mensal
- -18.95%
- Mudança de 6 meses
- -21.03%
- Mudança anual
- -48.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4