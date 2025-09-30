CotaçõesSeções
AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one

0.0154 USD 0.0043 (21.83%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AMBP-WT para hoje mudou para -21.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0123 e o mais alto foi 0.0175.

Veja a dinâmica do par de moedas Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AMBP-WT hoje?

Hoje Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) está avaliado em 0.0154. O instrumento é negociado dentro de -21.83%, o fechamento de ontem foi 0.0197, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMBP-WT em tempo real.

As ações de Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one pagam dividendos?

Atualmente Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one está avaliado em 0.0154. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -48.67% e USD. Monitore os movimentos de AMBP-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AMBP-WT?

Você pode comprar ações de Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) pelo preço atual 0.0154. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0154 ou 0.0184, enquanto 4 e 24.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMBP-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AMBP-WT?

Investir em Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one envolve considerar a faixa anual 0.0101 - 0.1175 e o preço atual 0.0154. Muitos comparam -18.95% e -21.03% antes de enviar ordens em 0.0154 ou 0.0184. Estude as mudanças diárias de preço de AMBP-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Ardagh Metal Packaging S.A.?

O maior preço de Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) no último ano foi 0.1175. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0101 - 0.1175, e a comparação com 0.0197 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Ardagh Metal Packaging S.A.?

O menor preço de Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) no ano foi 0.0101. A comparação com o preço atual 0.0154 e 0.0101 - 0.1175 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMBP-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMBP-WT?

No passado Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0197 e -48.67% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0123 0.0175
Faixa anual
0.0101 0.1175
Fechamento anterior
0.0197
Open
0.0124
Bid
0.0154
Ask
0.0184
Low
0.0123
High
0.0175
Volume
4
Mudança diária
-21.83%
Mudança mensal
-18.95%
Mudança de 6 meses
-21.03%
Mudança anual
-48.67%
