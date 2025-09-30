- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one
Der Wechselkurs von AMBP-WT hat sich für heute um -21.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0123 bis zu einem Hoch von 0.0175 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AMBP-WT heute?
Die Aktie von Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) notiert heute bei 0.0154. Sie wird innerhalb einer Spanne von -21.83% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0197 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von AMBP-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AMBP-WT Dividenden?
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one wird derzeit mit 0.0154 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -48.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMBP-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich AMBP-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0154 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0154 oder 0.0184 platziert, während 4 und 24.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMBP-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AMBP-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one müssen die jährliche Spanne 0.0101 - 0.1175 und der aktuelle Kurs 0.0154 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -18.95% und -21.03%, bevor sie Orders zu 0.0154 oder 0.0184 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMBP-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ardagh Metal Packaging S.A.?
Der höchste Kurs von Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1175. Innerhalb von 0.0101 - 0.1175 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0197 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ardagh Metal Packaging S.A.?
Der niedrigste Kurs von Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0101. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0154 und der Spanne 0.0101 - 0.1175 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMBP-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AMBP-WT statt?
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0197 und -48.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0197
- Eröffnung
- 0.0124
- Bid
- 0.0154
- Ask
- 0.0184
- Tief
- 0.0123
- Hoch
- 0.0175
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -21.83%
- Monatsänderung
- -18.95%
- 6-Monatsänderung
- -21.03%
- Jahresänderung
- -48.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4