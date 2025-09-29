报价部分
货币 / AMBP-WT
AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one

0.0154 USD 0.0043 (21.83%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AMBP-WT汇率已更改-21.83%。当日，交易品种以低点0.0123和高点0.0175进行交易。

关注Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AMBP-WT股票今天的价格是多少？

Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 股票今天的定价为0.0154。它在-21.83%范围内交易，昨天的收盘价为0.0197，交易量达到4。AMBP-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 股票是否支付股息？

Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 目前的价值为0.0154。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.67%和USD。实时查看图表以跟踪AMBP-WT走势。

如何购买AMBP-WT股票？

您可以以0.0154的当前价格购买Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 股票。订单通常设置在0.0154或0.0184附近，而4和24.19%显示市场活动。立即关注AMBP-WT的实时图表更新。

如何投资AMBP-WT股票？

投资Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 需要考虑年度范围0.0101 - 0.1175和当前价格0.0154。许多人在以0.0154或0.0184下订单之前，会比较-18.95%和。实时查看AMBP-WT价格图表，了解每日变化。

Ardagh Metal Packaging S.A.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ardagh Metal Packaging S.A.的最高价格是0.1175。在0.0101 - 0.1175内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 的绩效。

Ardagh Metal Packaging S.A.股票的最低价格是多少？

Ardagh Metal Packaging S.A.（AMBP-WT）的最低价格为0.0101。将其与当前的0.0154和0.0101 - 0.1175进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMBP-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMBP-WT股票是什么时候拆分的？

Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0197和-48.67%中可见。

日范围
0.0123 0.0175
年范围
0.0101 0.1175
前一天收盘价
0.0197
开盘价
0.0124
卖价
0.0154
买价
0.0184
最低价
0.0123
最高价
0.0175
交易量
4
日变化
-21.83%
月变化
-18.95%
6个月变化
-21.03%
年变化
-48.67%
