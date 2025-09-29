AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one
今日AMBP-WT汇率已更改-21.83%。当日，交易品种以低点0.0123和高点0.0175进行交易。
关注Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AMBP-WT股票今天的价格是多少？
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 股票今天的定价为0.0154。它在-21.83%范围内交易，昨天的收盘价为0.0197，交易量达到4。AMBP-WT的实时价格图表显示了这些更新。
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 股票是否支付股息？
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 目前的价值为0.0154。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.67%和USD。实时查看图表以跟踪AMBP-WT走势。
如何购买AMBP-WT股票？
您可以以0.0154的当前价格购买Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 股票。订单通常设置在0.0154或0.0184附近，而4和24.19%显示市场活动。立即关注AMBP-WT的实时图表更新。
如何投资AMBP-WT股票？
投资Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 需要考虑年度范围0.0101 - 0.1175和当前价格0.0154。许多人在以0.0154或0.0184下订单之前，会比较-18.95%和。实时查看AMBP-WT价格图表，了解每日变化。
Ardagh Metal Packaging S.A.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ardagh Metal Packaging S.A.的最高价格是0.1175。在0.0101 - 0.1175内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 的绩效。
Ardagh Metal Packaging S.A.股票的最低价格是多少？
Ardagh Metal Packaging S.A.（AMBP-WT）的最低价格为0.0101。将其与当前的0.0154和0.0101 - 0.1175进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMBP-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMBP-WT股票是什么时候拆分的？
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0197和-48.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0197
- 开盘价
- 0.0124
- 卖价
- 0.0154
- 买价
- 0.0184
- 最低价
- 0.0123
- 最高价
- 0.0175
- 交易量
- 4
- 日变化
- -21.83%
- 月变化
- -18.95%
- 6个月变化
- -21.03%
- 年变化
- -48.67%
- 实际值
- 预测值
- 前值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
- 预测值
- 前值