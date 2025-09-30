- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one
Le taux de change de AMBP-WT a changé de -21.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0123 et à un maximum de 0.0175.
Suivez la dynamique Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AMBP-WT aujourd'hui ?
L'action Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one est cotée à 0.0154 aujourd'hui. Elle se négocie dans -21.83%, a clôturé hier à 0.0197 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de AMBP-WT présente ces mises à jour.
L'action Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one verse-t-elle des dividendes ?
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one est actuellement valorisé à 0.0154. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -48.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AMBP-WT.
Comment acheter des actions AMBP-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one au cours actuel de 0.0154. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0154 ou de 0.0184, le 4 et le 24.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AMBP-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AMBP-WT ?
Investir dans Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0101 - 0.1175 et le prix actuel 0.0154. Beaucoup comparent -18.95% et -21.03% avant de passer des ordres à 0.0154 ou 0.0184. Consultez le graphique du cours de AMBP-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ardagh Metal Packaging S.A. ?
Le cours le plus élevé de Ardagh Metal Packaging S.A. l'année dernière était 0.1175. Au cours de 0.0101 - 0.1175, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0197 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Ardagh Metal Packaging S.A. ?
Le cours le plus bas de Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) sur l'année a été 0.0101. Sa comparaison avec 0.0154 et 0.0101 - 0.1175 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AMBP-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AMBP-WT a-t-elle été divisée ?
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0197 et -48.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0197
- Ouverture
- 0.0124
- Bid
- 0.0154
- Ask
- 0.0184
- Plus Bas
- 0.0123
- Plus Haut
- 0.0175
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -21.83%
- Changement Mensuel
- -18.95%
- Changement à 6 Mois
- -21.03%
- Changement Annuel
- -48.67%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4