AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one
AMBP-WTの今日の為替レートは、-21.83%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0123の安値と0.0175の高値で取引されました。
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AMBP-WT株の現在の価格は？
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one の株価は本日0.0154です。-21.83%内で取引され、前日の終値は0.0197、取引量は4に達しました。AMBP-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one の株は配当を出しますか？
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one の現在の価格は0.0154です。配当方針は会社によりますが、投資家は-48.67%やUSDにも注目します。AMBP-WTの動きはライブチャートで確認できます。
AMBP-WT株を買う方法は？
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one の株は現在0.0154で購入可能です。注文は通常0.0154または0.0184付近で行われ、4や24.19%が市場の動きを示します。AMBP-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
AMBP-WT株に投資する方法は？
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one への投資では、年間の値幅0.0101 - 0.1175と現在の0.0154を考慮します。注文は多くの場合0.0154や0.0184で行われる前に、-18.95%や-21.03%と比較されます。AMBP-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Ardagh Metal Packaging S.A.の株の最高値は？
Ardagh Metal Packaging S.A.の過去1年の最高値は0.1175でした。0.0101 - 0.1175内で株価は大きく変動し、0.0197と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Ardagh Metal Packaging S.A.の株の最低値は？
Ardagh Metal Packaging S.A.(AMBP-WT)の年間最安値は0.0101でした。現在の0.0154や0.0101 - 0.1175と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMBP-WTの動きはライブチャートで確認できます。
AMBP-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0197、-48.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0197
- 始値
- 0.0124
- 買値
- 0.0154
- 買値
- 0.0184
- 安値
- 0.0123
- 高値
- 0.0175
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -21.83%
- 1ヶ月の変化
- -18.95%
- 6ヶ月の変化
- -21.03%
- 1年の変化
- -48.67%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
