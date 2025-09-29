КотировкиРазделы
AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one

0.0154 USD 0.0043 (21.83%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMBP-WT за сегодня изменился на -21.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0123, а максимальная — 0.0175.

Следите за динамикой Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMBP-WT сегодня?

Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0154. Инструмент торгуется в пределах -21.83%, вчерашнее закрытие составило 0.0197, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMBP-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one ?

Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one в настоящее время оценивается в 0.0154. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -48.67% и USD. Отслеживайте движения AMBP-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции AMBP-WT?

Вы можете купить акции Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) по текущей цене 0.0154. Ордера обычно размещаются около 0.0154 или 0.0184, тогда как 4 и 24.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMBP-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMBP-WT?

Инвестирование в Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one предполагает учет годового диапазона 0.0101 - 0.1175 и текущей цены 0.0154. Многие сравнивают -18.95% и -21.03% перед размещением ордеров на 0.0154 или 0.0184. Изучайте ежедневные изменения цены AMBP-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ardagh Metal Packaging S.A.?

Самая высокая цена Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) за последний год составила 0.1175. Акции заметно колебались в пределах 0.0101 - 0.1175, сравнение с 0.0197 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ardagh Metal Packaging S.A.?

Самая низкая цена Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) за год составила 0.0101. Сравнение с текущими 0.0154 и 0.0101 - 0.1175 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMBP-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMBP-WT?

В прошлом Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0197 и -48.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0123 0.0175
Годовой диапазон
0.0101 0.1175
Предыдущее закрытие
0.0197
Open
0.0124
Bid
0.0154
Ask
0.0184
Low
0.0123
High
0.0175
Объем
4
Дневное изменение
-21.83%
Месячное изменение
-18.95%
6-месячное изменение
-21.03%
Годовое изменение
-48.67%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.