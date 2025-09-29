- Обзор рынка
AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one
Курс AMBP-WT за сегодня изменился на -21.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0123, а максимальная — 0.0175.
Следите за динамикой Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMBP-WT сегодня?
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0154. Инструмент торгуется в пределах -21.83%, вчерашнее закрытие составило 0.0197, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMBP-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one ?
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one в настоящее время оценивается в 0.0154. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -48.67% и USD. Отслеживайте движения AMBP-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции AMBP-WT?
Вы можете купить акции Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one (AMBP-WT) по текущей цене 0.0154. Ордера обычно размещаются около 0.0154 или 0.0184, тогда как 4 и 24.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMBP-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMBP-WT?
Инвестирование в Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one предполагает учет годового диапазона 0.0101 - 0.1175 и текущей цены 0.0154. Многие сравнивают -18.95% и -21.03% перед размещением ордеров на 0.0154 или 0.0184. Изучайте ежедневные изменения цены AMBP-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ardagh Metal Packaging S.A.?
Самая высокая цена Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) за последний год составила 0.1175. Акции заметно колебались в пределах 0.0101 - 0.1175, сравнение с 0.0197 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ardagh Metal Packaging S.A.?
Самая низкая цена Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) за год составила 0.0101. Сравнение с текущими 0.0154 и 0.0101 - 0.1175 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMBP-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMBP-WT?
В прошлом Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0197 и -48.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0197
- Open
- 0.0124
- Bid
- 0.0154
- Ask
- 0.0184
- Low
- 0.0123
- High
- 0.0175
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -21.83%
- Месячное изменение
- -18.95%
- 6-месячное изменение
- -21.03%
- Годовое изменение
- -48.67%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%