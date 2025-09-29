Курс AMBP-WT за сегодня изменился на -21.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0123, а максимальная — 0.0175.

Следите за динамикой Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.