AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one

0.0154 USD 0.0043 (21.83%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMBP-WT ha avuto una variazione del -21.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0123 e ad un massimo di 0.0175.

Segui le dinamiche di Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni AMBP-WT oggi?

Oggi le azioni Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one sono prezzate a 0.0154. Viene scambiato all'interno di -21.83%, la chiusura di ieri è stata 0.0197 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMBP-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one pagano dividendi?

Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one è attualmente valutato a 0.0154. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -48.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMBP-WT.

Come acquistare azioni AMBP-WT?

Puoi acquistare azioni Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one al prezzo attuale di 0.0154. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0154 o 0.0184, mentre 4 e 24.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMBP-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AMBP-WT?

Investire in Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one implica considerare l'intervallo annuale 0.0101 - 0.1175 e il prezzo attuale 0.0154. Molti confrontano -18.95% e -21.03% prima di effettuare ordini su 0.0154 o 0.0184. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMBP-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ardagh Metal Packaging S.A.?

Il prezzo massimo di Ardagh Metal Packaging S.A. nell'ultimo anno è stato 0.1175. All'interno di 0.0101 - 0.1175, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0197 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ardagh Metal Packaging S.A.?

Il prezzo più basso di Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0101. Confrontandolo con gli attuali 0.0154 e 0.0101 - 0.1175 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMBP-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMBP-WT?

Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0197 e -48.67%.

Intervallo Giornaliero
0.0123 0.0175
Intervallo Annuale
0.0101 0.1175
Chiusura Precedente
0.0197
Apertura
0.0124
Bid
0.0154
Ask
0.0184
Minimo
0.0123
Massimo
0.0175
Volume
4
Variazione giornaliera
-21.83%
Variazione Mensile
-18.95%
Variazione Semestrale
-21.03%
Variazione Annuale
-48.67%
