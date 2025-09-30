- Panoramica
AMBP-WT: Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one
Il tasso di cambio AMBP-WT ha avuto una variazione del -21.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0123 e ad un massimo di 0.0175.
Segui le dinamiche di Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AMBP-WT oggi?
Oggi le azioni Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one sono prezzate a 0.0154. Viene scambiato all'interno di -21.83%, la chiusura di ieri è stata 0.0197 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMBP-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one pagano dividendi?
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one è attualmente valutato a 0.0154. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -48.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMBP-WT.
Come acquistare azioni AMBP-WT?
Puoi acquistare azioni Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one al prezzo attuale di 0.0154. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0154 o 0.0184, mentre 4 e 24.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMBP-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AMBP-WT?
Investire in Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one implica considerare l'intervallo annuale 0.0101 - 0.1175 e il prezzo attuale 0.0154. Molti confrontano -18.95% e -21.03% prima di effettuare ordini su 0.0154 o 0.0184. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMBP-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ardagh Metal Packaging S.A.?
Il prezzo massimo di Ardagh Metal Packaging S.A. nell'ultimo anno è stato 0.1175. All'interno di 0.0101 - 0.1175, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0197 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ardagh Metal Packaging S.A.?
Il prezzo più basso di Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0101. Confrontandolo con gli attuali 0.0154 e 0.0101 - 0.1175 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMBP-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMBP-WT?
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrants, each exercisable for one ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0197 e -48.67%.
- Chiusura Precedente
- 0.0197
- Apertura
- 0.0124
- Bid
- 0.0154
- Ask
- 0.0184
- Minimo
- 0.0123
- Massimo
- 0.0175
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -21.83%
- Variazione Mensile
- -18.95%
- Variazione Semestrale
- -21.03%
- Variazione Annuale
- -48.67%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4