Moedas / ALRS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ALRS: Alerus Financial Corporation
23.19 USD 0.44 (1.93%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALRS para hoje mudou para 1.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.00 e o mais alto foi 23.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Alerus Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALRS Notícias
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Rússia - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice MOEX Russia Index recuou 0,23%
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 0.23%
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.96%
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 0.35%
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 0.45%
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.01%
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.86%
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 0.34%
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.50%
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 0.12%
- India’s diamond and stone trade surges ahead of US tariff hikes
- Should Value Investors Buy Alerus Financial (ALRS) Stock?
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 1.13%
- Raymond James raises Alerus Financial stock price target to $27 on strong 2Q
- DA Davidson raises Alerus Financial stock price target to $25 on NIM surprise
- Keefe, Bruyette & Woods raises Alerus Financial stock price target to $25
- Alerus Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALRS)
- Alerus Financial Corporation (ALRS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alerus Fin beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
Faixa diária
23.00 23.34
Faixa anual
15.81 24.41
- Fechamento anterior
- 22.75
- Open
- 23.15
- Bid
- 23.19
- Ask
- 23.49
- Low
- 23.00
- High
- 23.34
- Volume
- 136
- Mudança diária
- 1.93%
- Mudança mensal
- 5.27%
- Mudança de 6 meses
- 26.03%
- Mudança anual
- 4.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh