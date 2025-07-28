Valute / ALRS
ALRS: Alerus Financial Corporation
23.13 USD 0.29 (1.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALRS ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.08 e ad un massimo di 23.50.
Segui le dinamiche di Alerus Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
23.08 23.50
Intervallo Annuale
15.81 24.41
- Chiusura Precedente
- 23.42
- Apertura
- 23.50
- Bid
- 23.13
- Ask
- 23.43
- Minimo
- 23.08
- Massimo
- 23.50
- Volume
- 453
- Variazione giornaliera
- -1.24%
- Variazione Mensile
- 4.99%
- Variazione Semestrale
- 25.71%
- Variazione Annuale
- 4.14%
20 settembre, sabato