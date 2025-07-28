QuotazioniSezioni
ALRS
ALRS: Alerus Financial Corporation

23.13 USD 0.29 (1.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALRS ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.08 e ad un massimo di 23.50.

Segui le dinamiche di Alerus Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.08 23.50
Intervallo Annuale
15.81 24.41
Chiusura Precedente
23.42
Apertura
23.50
Bid
23.13
Ask
23.43
Minimo
23.08
Massimo
23.50
Volume
453
Variazione giornaliera
-1.24%
Variazione Mensile
4.99%
Variazione Semestrale
25.71%
Variazione Annuale
4.14%
20 settembre, sabato