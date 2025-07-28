Валюты / ALRS
ALRS: Alerus Financial Corporation
22.48 USD 0.07 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALRS за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.17, а максимальная — 22.50.
Следите за динамикой Alerus Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.17 22.50
Годовой диапазон
15.81 24.41
- Предыдущее закрытие
- 22.55
- Open
- 22.47
- Bid
- 22.48
- Ask
- 22.78
- Low
- 22.17
- High
- 22.50
- Объем
- 221
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 2.04%
- 6-месячное изменение
- 22.17%
- Годовое изменение
- 1.22%
