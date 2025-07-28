Währungen / ALRS
ALRS: Alerus Financial Corporation
23.36 USD 0.06 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALRS hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.36 bis zu einem Hoch von 23.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alerus Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Raymond James raises Alerus Financial stock price target to $27 on strong 2Q
Tagesspanne
23.36 23.50
Jahresspanne
15.81 24.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.42
- Eröffnung
- 23.50
- Bid
- 23.36
- Ask
- 23.66
- Tief
- 23.36
- Hoch
- 23.50
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 6.04%
- 6-Monatsänderung
- 26.96%
- Jahresänderung
- 5.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K