货币 / ALRS
ALRS: Alerus Financial Corporation
22.48 USD 0.07 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALRS汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点22.17和高点22.50进行交易。
关注Alerus Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALRS新闻
- Should Value Investors Buy Alerus Financial (ALRS) Stock?
- Raymond James raises Alerus Financial stock price target to $27 on strong 2Q
- DA Davidson raises Alerus Financial stock price target to $25 on NIM surprise
- Keefe, Bruyette & Woods raises Alerus Financial stock price target to $25
- Alerus Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALRS)
- Alerus Financial Corporation (ALRS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alerus Fin beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
日范围
22.17 22.50
年范围
15.81 24.41
- 前一天收盘价
- 22.55
- 开盘价
- 22.47
- 卖价
- 22.48
- 买价
- 22.78
- 最低价
- 22.17
- 最高价
- 22.50
- 交易量
- 221
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 2.04%
- 6个月变化
- 22.17%
- 年变化
- 1.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值