ALDFU: Aldel Financial II Inc.
A taxa do ALDFU para hoje mudou para 1.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.75 e o mais alto foi 10.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Aldel Financial II Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALDFU hoje?
Hoje Aldel Financial II Inc. (ALDFU) está avaliado em 10.75. O instrumento é negociado dentro de 1.90%, o fechamento de ontem foi 10.55, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALDFU em tempo real.
As ações de Aldel Financial II Inc. pagam dividendos?
Atualmente Aldel Financial II Inc. está avaliado em 10.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.61% e USD. Monitore os movimentos de ALDFU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALDFU?
Você pode comprar ações de Aldel Financial II Inc. (ALDFU) pelo preço atual 10.75. Ordens geralmente são executadas perto de 10.75 ou 11.05, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALDFU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALDFU?
Investir em Aldel Financial II Inc. envolve considerar a faixa anual 9.97 - 11.77 e o preço atual 10.75. Muitos comparam 1.22% e 4.78% antes de enviar ordens em 10.75 ou 11.05. Estude as mudanças diárias de preço de ALDFU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aldel Financial II Inc.?
O maior preço de Aldel Financial II Inc. (ALDFU) no último ano foi 11.77. As ações oscilaram bastante dentro de 9.97 - 11.77, e a comparação com 10.55 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aldel Financial II Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aldel Financial II Inc.?
O menor preço de Aldel Financial II Inc. (ALDFU) no ano foi 9.97. A comparação com o preço atual 10.75 e 9.97 - 11.77 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALDFU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALDFU?
No passado Aldel Financial II Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.55 e 7.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.55
- Open
- 10.75
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Low
- 10.75
- High
- 10.75
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 1.90%
- Mudança mensal
- 1.22%
- Mudança de 6 meses
- 4.78%
- Mudança anual
- 7.61%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4