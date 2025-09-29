- Panorámica
ALDFU: Aldel Financial II Inc.
El tipo de cambio de ALDFU de hoy ha cambiado un 1.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.75, mientras que el máximo ha alcanzado 10.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aldel Financial II Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ALDFU hoy?
Aldel Financial II Inc. (ALDFU) se evalúa hoy en 10.75. El instrumento se negocia dentro de 1.90%; el cierre de ayer ha sido 10.55 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ALDFU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Aldel Financial II Inc.?
Aldel Financial II Inc. se evalúa actualmente en 10.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.61% y USD. Monitoree los movimientos de ALDFU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ALDFU?
Puede comprar acciones de Aldel Financial II Inc. (ALDFU) al precio actual de 10.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.75 o 11.05, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ALDFU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ALDFU?
Invertir en Aldel Financial II Inc. implica tener en cuenta el rango anual 9.97 - 11.77 y el precio actual 10.75. Muchos comparan 1.22% y 4.78% antes de colocar órdenes en 10.75 o 11.05. Estudie los cambios diarios de precios de ALDFU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Aldel Financial II Inc.?
El precio más alto de Aldel Financial II Inc. (ALDFU) en el último año ha sido 11.77. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.97 - 11.77, una comparación con 10.55 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Aldel Financial II Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Aldel Financial II Inc.?
El precio más bajo de Aldel Financial II Inc. (ALDFU) para el año ha sido 9.97. La comparación con los actuales 10.75 y 9.97 - 11.77 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ALDFU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ALDFU?
En el pasado, Aldel Financial II Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.55 y 7.61% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.55
- Open
- 10.75
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Low
- 10.75
- High
- 10.75
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 1.90%
- Cambio mensual
- 1.22%
- Cambio a 6 meses
- 4.78%
- Cambio anual
- 7.61%
