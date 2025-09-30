- Übersicht
ALDFU: Aldel Financial II Inc.
Der Wechselkurs von ALDFU hat sich für heute um 1.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.75 bis zu einem Hoch von 10.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aldel Financial II Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ALDFU heute?
Die Aktie von Aldel Financial II Inc. (ALDFU) notiert heute bei 10.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.90% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.55 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von ALDFU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ALDFU Dividenden?
Aldel Financial II Inc. wird derzeit mit 10.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALDFU zu verfolgen.
Wie kaufe ich ALDFU-Aktien?
Sie können Aktien von Aldel Financial II Inc. (ALDFU) zum aktuellen Kurs von 10.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.75 oder 11.05 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALDFU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ALDFU-Aktien?
Bei einer Investition in Aldel Financial II Inc. müssen die jährliche Spanne 9.97 - 11.77 und der aktuelle Kurs 10.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.22% und 4.78%, bevor sie Orders zu 10.75 oder 11.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALDFU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aldel Financial II Inc.?
Der höchste Kurs von Aldel Financial II Inc. (ALDFU) im vergangenen Jahr lag bei 11.77. Innerhalb von 9.97 - 11.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Aldel Financial II Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aldel Financial II Inc.?
Der niedrigste Kurs von Aldel Financial II Inc. (ALDFU) im Laufe des Jahres betrug 9.97. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.75 und der Spanne 9.97 - 11.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALDFU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ALDFU statt?
Aldel Financial II Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.55 und 7.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.55
- Eröffnung
- 10.75
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Tief
- 10.75
- Hoch
- 10.75
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 1.90%
- Monatsänderung
- 1.22%
- 6-Monatsänderung
- 4.78%
- Jahresänderung
- 7.61%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4