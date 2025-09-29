КотировкиРазделы
ALDFU: Aldel Financial II Inc.

10.75 USD 0.20 (1.90%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALDFU за сегодня изменился на 1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.75, а максимальная — 10.75.

Следите за динамикой Aldel Financial II Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALDFU сегодня?

Aldel Financial II Inc. (ALDFU) сегодня оценивается на уровне 10.75. Инструмент торгуется в пределах 1.90%, вчерашнее закрытие составило 10.55, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALDFU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aldel Financial II Inc.?

Aldel Financial II Inc. в настоящее время оценивается в 10.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.61% и USD. Отслеживайте движения ALDFU на графике в реальном времени.

Как купить акции ALDFU?

Вы можете купить акции Aldel Financial II Inc. (ALDFU) по текущей цене 10.75. Ордера обычно размещаются около 10.75 или 11.05, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALDFU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALDFU?

Инвестирование в Aldel Financial II Inc. предполагает учет годового диапазона 9.97 - 11.77 и текущей цены 10.75. Многие сравнивают 1.22% и 4.78% перед размещением ордеров на 10.75 или 11.05. Изучайте ежедневные изменения цены ALDFU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aldel Financial II Inc.?

Самая высокая цена Aldel Financial II Inc. (ALDFU) за последний год составила 11.77. Акции заметно колебались в пределах 9.97 - 11.77, сравнение с 10.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aldel Financial II Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aldel Financial II Inc.?

Самая низкая цена Aldel Financial II Inc. (ALDFU) за год составила 9.97. Сравнение с текущими 10.75 и 9.97 - 11.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALDFU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALDFU?

В прошлом Aldel Financial II Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.55 и 7.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.75 10.75
Годовой диапазон
9.97 11.77
Предыдущее закрытие
10.55
Open
10.75
Bid
10.75
Ask
11.05
Low
10.75
High
10.75
Объем
2
Дневное изменение
1.90%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
4.78%
Годовое изменение
7.61%
