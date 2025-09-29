- Обзор рынка
ALDFU: Aldel Financial II Inc.
Курс ALDFU за сегодня изменился на 1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.75, а максимальная — 10.75.
Следите за динамикой Aldel Financial II Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALDFU сегодня?
Aldel Financial II Inc. (ALDFU) сегодня оценивается на уровне 10.75. Инструмент торгуется в пределах 1.90%, вчерашнее закрытие составило 10.55, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALDFU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aldel Financial II Inc.?
Aldel Financial II Inc. в настоящее время оценивается в 10.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.61% и USD. Отслеживайте движения ALDFU на графике в реальном времени.
Как купить акции ALDFU?
Вы можете купить акции Aldel Financial II Inc. (ALDFU) по текущей цене 10.75. Ордера обычно размещаются около 10.75 или 11.05, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALDFU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALDFU?
Инвестирование в Aldel Financial II Inc. предполагает учет годового диапазона 9.97 - 11.77 и текущей цены 10.75. Многие сравнивают 1.22% и 4.78% перед размещением ордеров на 10.75 или 11.05. Изучайте ежедневные изменения цены ALDFU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aldel Financial II Inc.?
Самая высокая цена Aldel Financial II Inc. (ALDFU) за последний год составила 11.77. Акции заметно колебались в пределах 9.97 - 11.77, сравнение с 10.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aldel Financial II Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aldel Financial II Inc.?
Самая низкая цена Aldel Financial II Inc. (ALDFU) за год составила 9.97. Сравнение с текущими 10.75 и 9.97 - 11.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALDFU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALDFU?
В прошлом Aldel Financial II Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.55 и 7.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.55
- Open
- 10.75
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Low
- 10.75
- High
- 10.75
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.90%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 4.78%
- Годовое изменение
- 7.61%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%