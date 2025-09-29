クォートセクション
通貨 / ALDFU
ALDFU: Aldel Financial II Inc.

10.75 USD 0.20 (1.90%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALDFUの今日の為替レートは、1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり10.75の安値と10.75の高値で取引されました。

Aldel Financial II Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ALDFU株の現在の価格は？

Aldel Financial II Inc.の株価は本日10.75です。1.90%内で取引され、前日の終値は10.55、取引量は2に達しました。ALDFUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Aldel Financial II Inc.の株は配当を出しますか？

Aldel Financial II Inc.の現在の価格は10.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.61%やUSDにも注目します。ALDFUの動きはライブチャートで確認できます。

ALDFU株を買う方法は？

Aldel Financial II Inc.の株は現在10.75で購入可能です。注文は通常10.75または11.05付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。ALDFUの最新情報はライブチャートで確認できます。

ALDFU株に投資する方法は？

Aldel Financial II Inc.への投資では、年間の値幅9.97 - 11.77と現在の10.75を考慮します。注文は多くの場合10.75や11.05で行われる前に、1.22%や4.78%と比較されます。ALDFUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Aldel Financial II Inc.の株の最高値は？

Aldel Financial II Inc.の過去1年の最高値は11.77でした。9.97 - 11.77内で株価は大きく変動し、10.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aldel Financial II Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Aldel Financial II Inc.の株の最低値は？

Aldel Financial II Inc.(ALDFU)の年間最安値は9.97でした。現在の10.75や9.97 - 11.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALDFUの動きはライブチャートで確認できます。

ALDFUの株式分割はいつ行われましたか？

Aldel Financial II Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.55、7.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.75 10.75
1年のレンジ
9.97 11.77
以前の終値
10.55
始値
10.75
買値
10.75
買値
11.05
安値
10.75
高値
10.75
出来高
2
1日の変化
1.90%
1ヶ月の変化
1.22%
6ヶ月の変化
4.78%
1年の変化
7.61%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待