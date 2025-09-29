- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ALDFU: Aldel Financial II Inc.
ALDFUの今日の為替レートは、1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり10.75の安値と10.75の高値で取引されました。
Aldel Financial II Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ALDFU株の現在の価格は？
Aldel Financial II Inc.の株価は本日10.75です。1.90%内で取引され、前日の終値は10.55、取引量は2に達しました。ALDFUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Aldel Financial II Inc.の株は配当を出しますか？
Aldel Financial II Inc.の現在の価格は10.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.61%やUSDにも注目します。ALDFUの動きはライブチャートで確認できます。
ALDFU株を買う方法は？
Aldel Financial II Inc.の株は現在10.75で購入可能です。注文は通常10.75または11.05付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。ALDFUの最新情報はライブチャートで確認できます。
ALDFU株に投資する方法は？
Aldel Financial II Inc.への投資では、年間の値幅9.97 - 11.77と現在の10.75を考慮します。注文は多くの場合10.75や11.05で行われる前に、1.22%や4.78%と比較されます。ALDFUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Aldel Financial II Inc.の株の最高値は？
Aldel Financial II Inc.の過去1年の最高値は11.77でした。9.97 - 11.77内で株価は大きく変動し、10.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aldel Financial II Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Aldel Financial II Inc.の株の最低値は？
Aldel Financial II Inc.(ALDFU)の年間最安値は9.97でした。現在の10.75や9.97 - 11.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALDFUの動きはライブチャートで確認できます。
ALDFUの株式分割はいつ行われましたか？
Aldel Financial II Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.55、7.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.55
- 始値
- 10.75
- 買値
- 10.75
- 買値
- 11.05
- 安値
- 10.75
- 高値
- 10.75
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 1.90%
- 1ヶ月の変化
- 1.22%
- 6ヶ月の変化
- 4.78%
- 1年の変化
- 7.61%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前