ALDFU: Aldel Financial II Inc.
Le taux de change de ALDFU a changé de 1.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.75 et à un maximum de 10.75.
Suivez la dynamique Aldel Financial II Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ALDFU aujourd'hui ?
L'action Aldel Financial II Inc. est cotée à 10.75 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.90%, a clôturé hier à 10.55 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de ALDFU présente ces mises à jour.
L'action Aldel Financial II Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Aldel Financial II Inc. est actuellement valorisé à 10.75. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.61% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALDFU.
Comment acheter des actions ALDFU ?
Vous pouvez acheter des actions Aldel Financial II Inc. au cours actuel de 10.75. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.75 ou de 11.05, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ALDFU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ALDFU ?
Investir dans Aldel Financial II Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.97 - 11.77 et le prix actuel 10.75. Beaucoup comparent 1.22% et 4.78% avant de passer des ordres à 10.75 ou 11.05. Consultez le graphique du cours de ALDFU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aldel Financial II Inc. ?
Le cours le plus élevé de Aldel Financial II Inc. l'année dernière était 11.77. Au cours de 9.97 - 11.77, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.55 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Aldel Financial II Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Aldel Financial II Inc. ?
Le cours le plus bas de Aldel Financial II Inc. (ALDFU) sur l'année a été 9.97. Sa comparaison avec 10.75 et 9.97 - 11.77 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALDFU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ALDFU a-t-elle été divisée ?
Aldel Financial II Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.55 et 7.61% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.55
- Ouverture
- 10.75
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Plus Bas
- 10.75
- Plus Haut
- 10.75
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 1.90%
- Changement Mensuel
- 1.22%
- Changement à 6 Mois
- 4.78%
- Changement Annuel
- 7.61%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4