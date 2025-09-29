报价部分
货币 / ALDFU
回到股票

ALDFU: Aldel Financial II Inc.

10.75 USD 0.20 (1.90%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ALDFU汇率已更改1.90%。当日，交易品种以低点10.75和高点10.75进行交易。

关注Aldel Financial II Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ALDFU股票今天的价格是多少？

Aldel Financial II Inc.股票今天的定价为10.75。它在1.90%范围内交易，昨天的收盘价为10.55，交易量达到2。ALDFU的实时价格图表显示了这些更新。

Aldel Financial II Inc.股票是否支付股息？

Aldel Financial II Inc.目前的价值为10.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.61%和USD。实时查看图表以跟踪ALDFU走势。

如何购买ALDFU股票？

您可以以10.75的当前价格购买Aldel Financial II Inc.股票。订单通常设置在10.75或11.05附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注ALDFU的实时图表更新。

如何投资ALDFU股票？

投资Aldel Financial II Inc.需要考虑年度范围9.97 - 11.77和当前价格10.75。许多人在以10.75或11.05下订单之前，会比较1.22%和。实时查看ALDFU价格图表，了解每日变化。

Aldel Financial II Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aldel Financial II Inc.的最高价格是11.77。在9.97 - 11.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aldel Financial II Inc.的绩效。

Aldel Financial II Inc.股票的最低价格是多少？

Aldel Financial II Inc.（ALDFU）的最低价格为9.97。将其与当前的10.75和9.97 - 11.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALDFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ALDFU股票是什么时候拆分的？

Aldel Financial II Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.55和7.61%中可见。

日范围
10.75 10.75
年范围
9.97 11.77
前一天收盘价
10.55
开盘价
10.75
卖价
10.75
买价
11.05
最低价
10.75
最高价
10.75
交易量
2
日变化
1.90%
月变化
1.22%
6个月变化
4.78%
年变化
7.61%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值