ALDFU: Aldel Financial II Inc.
今日ALDFU汇率已更改1.90%。当日，交易品种以低点10.75和高点10.75进行交易。
关注Aldel Financial II Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ALDFU股票今天的价格是多少？
Aldel Financial II Inc.股票今天的定价为10.75。它在1.90%范围内交易，昨天的收盘价为10.55，交易量达到2。ALDFU的实时价格图表显示了这些更新。
Aldel Financial II Inc.股票是否支付股息？
Aldel Financial II Inc.目前的价值为10.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.61%和USD。实时查看图表以跟踪ALDFU走势。
如何购买ALDFU股票？
您可以以10.75的当前价格购买Aldel Financial II Inc.股票。订单通常设置在10.75或11.05附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注ALDFU的实时图表更新。
如何投资ALDFU股票？
投资Aldel Financial II Inc.需要考虑年度范围9.97 - 11.77和当前价格10.75。许多人在以10.75或11.05下订单之前，会比较1.22%和。实时查看ALDFU价格图表，了解每日变化。
Aldel Financial II Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aldel Financial II Inc.的最高价格是11.77。在9.97 - 11.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aldel Financial II Inc.的绩效。
Aldel Financial II Inc.股票的最低价格是多少？
Aldel Financial II Inc.（ALDFU）的最低价格为9.97。将其与当前的10.75和9.97 - 11.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALDFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ALDFU股票是什么时候拆分的？
Aldel Financial II Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.55和7.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.55
- 开盘价
- 10.75
- 卖价
- 10.75
- 买价
- 11.05
- 最低价
- 10.75
- 最高价
- 10.75
- 交易量
- 2
- 日变化
- 1.90%
- 月变化
- 1.22%
- 6个月变化
- 4.78%
- 年变化
- 7.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值