ALDFU: Aldel Financial II Inc.
Il tasso di cambio ALDFU ha avuto una variazione del 1.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.75 e ad un massimo di 10.75.
Segui le dinamiche di Aldel Financial II Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ALDFU oggi?
Oggi le azioni Aldel Financial II Inc. sono prezzate a 10.75. Viene scambiato all'interno di 1.90%, la chiusura di ieri è stata 10.55 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALDFU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Aldel Financial II Inc. pagano dividendi?
Aldel Financial II Inc. è attualmente valutato a 10.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALDFU.
Come acquistare azioni ALDFU?
Puoi acquistare azioni Aldel Financial II Inc. al prezzo attuale di 10.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.75 o 11.05, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALDFU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ALDFU?
Investire in Aldel Financial II Inc. implica considerare l'intervallo annuale 9.97 - 11.77 e il prezzo attuale 10.75. Molti confrontano 1.22% e 4.78% prima di effettuare ordini su 10.75 o 11.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALDFU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aldel Financial II Inc.?
Il prezzo massimo di Aldel Financial II Inc. nell'ultimo anno è stato 11.77. All'interno di 9.97 - 11.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.55 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aldel Financial II Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aldel Financial II Inc.?
Il prezzo più basso di Aldel Financial II Inc. (ALDFU) nel corso dell'anno è stato 9.97. Confrontandolo con gli attuali 10.75 e 9.97 - 11.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALDFU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALDFU?
Aldel Financial II Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.55 e 7.61%.
- Chiusura Precedente
- 10.55
- Apertura
- 10.75
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Minimo
- 10.75
- Massimo
- 10.75
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 1.90%
- Variazione Mensile
- 1.22%
- Variazione Semestrale
- 4.78%
- Variazione Annuale
- 7.61%
