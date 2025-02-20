Moedas / AIYY
AIYY: Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF
2.78 USD 0.06 (2.21%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIYY para hoje mudou para 2.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.74 e o mais alto foi 2.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AIYY Notícias
Faixa diária
2.74 2.81
Faixa anual
2.37 11.54
- Fechamento anterior
- 2.72
- Open
- 2.76
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Low
- 2.74
- High
- 2.81
- Volume
- 570
- Mudança diária
- 2.21%
- Mudança mensal
- 6.11%
- Mudança de 6 meses
- -41.96%
- Mudança anual
- -70.14%
