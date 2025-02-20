通貨 / AIYY
AIYY: Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF
2.78 USD 0.06 (2.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIYYの今日の為替レートは、2.21%変化しました。日中、通貨は1あたり2.74の安値と2.81の高値で取引されました。
Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AIYY News
1日のレンジ
2.74 2.81
1年のレンジ
2.37 11.54
- 以前の終値
- 2.72
- 始値
- 2.76
- 買値
- 2.78
- 買値
- 3.08
- 安値
- 2.74
- 高値
- 2.81
- 出来高
- 570
- 1日の変化
- 2.21%
- 1ヶ月の変化
- 6.11%
- 6ヶ月の変化
- -41.96%
- 1年の変化
- -70.14%
