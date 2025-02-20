Valute / AIYY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AIYY: Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF
2.76 USD 0.02 (0.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIYY ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.72 e ad un massimo di 2.80.
Segui le dinamiche di Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIYY News
- YieldMax ® ETFs Announces Distributions on XYZY, WNTR, SMCY, AIYY, MSTY, and Others
- Harvesting AI Volatility - A Deep Dive Into AIYY
- YMAX ETF: I'll Take One Of Everything (NYSEARCA:YMAX)
- High Yields Will Never Be The Same - Here’s Why
- AIYY ETF: C3.ai's Business Is Too Speculative For An Income Strategy (AIYY
Intervallo Giornaliero
2.72 2.80
Intervallo Annuale
2.37 11.54
- Chiusura Precedente
- 2.78
- Apertura
- 2.79
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Minimo
- 2.72
- Massimo
- 2.80
- Volume
- 681
- Variazione giornaliera
- -0.72%
- Variazione Mensile
- 5.34%
- Variazione Semestrale
- -42.38%
- Variazione Annuale
- -70.35%
21 settembre, domenica