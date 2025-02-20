QuotazioniSezioni
AIYY: Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF

2.76 USD 0.02 (0.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIYY ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.72 e ad un massimo di 2.80.

Segui le dinamiche di Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.72 2.80
Intervallo Annuale
2.37 11.54
Chiusura Precedente
2.78
Apertura
2.79
Bid
2.76
Ask
3.06
Minimo
2.72
Massimo
2.80
Volume
681
Variazione giornaliera
-0.72%
Variazione Mensile
5.34%
Variazione Semestrale
-42.38%
Variazione Annuale
-70.35%
21 settembre, domenica