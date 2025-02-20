Валюты / AIYY
AIYY: Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF
2.75 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIYY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.68, а максимальная — 2.75.
Следите за динамикой Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.68 2.75
Годовой диапазон
2.37 11.54
- Предыдущее закрытие
- 2.75
- Open
- 2.75
- Bid
- 2.75
- Ask
- 3.05
- Low
- 2.68
- High
- 2.75
- Объем
- 635
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.96%
- 6-месячное изменение
- -42.59%
- Годовое изменение
- -70.46%
