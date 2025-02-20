Währungen / AIYY
AIYY: Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF
2.76 USD 0.02 (0.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIYY hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.72 bis zu einem Hoch von 2.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AIYY News
Tagesspanne
2.72 2.80
Jahresspanne
2.37 11.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.78
- Eröffnung
- 2.79
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Tief
- 2.72
- Hoch
- 2.80
- Volumen
- 681
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- 5.34%
- 6-Monatsänderung
- -42.38%
- Jahresänderung
- -70.35%
